E-dowody przyspieszają. Wymiana rozpocznie się w marcu 2019 r.

Sejm przyspieszył prace nad ustawą, która pozwoli na rozpoczęcie procesu wymiany dowodów osobistych w marcu przyszłego roku. Za 10 lat wszyscy Polacy mają posiadać dokument wyposażone w tzw. "warstwę elektroniczną”.

Po zakończeniu prac przez podkomisję, sporządzony przez nią raport trafi do komisji, która zdecyduje o jego skierowaniu do drugiego czytania na plenarnym posiedzeniu Sejmu. To, podobnie jak dalsze procedowanie, wydaje się już tylko formalnością. Rozpoczęcie wymiany do 31 marca 2019 r. jest nie tylko obietnicą rządu, ale i wymogiem Unii Europejskiej. W przeciwnym razie bowiem grozić nam będzie konieczność zwrotu 100 mln euro unijnej dotacji na ten projekt. Nie ukrywał tego w rozmowie z money.pl minister cyfryzacji Marek Zagórski.