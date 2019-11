Służba zdrowia. Ważne zmiany dla pacjentów

Wchodzą w życie ważne zmiany dotyczące pacjentów. Niektóre już obowiązują, na przykład telefoniczna porada lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Wszystko to ma zmniejszyć kolejki.

Wchodzą w życie zmiany dla pacjentów. Na co trzeba zwrócić uwagę? (East News)

Służbę zdrowia i pacjentów czekają ważne zmiany. Od 5 listopada obowiązuje już rozporządzenie, które umożliwia konsultacje lekarskie przez telefon lub internet. To początek wdrażania reform, których celem jest skrócenie kolejek do lekarzy i skuteczniejsze leczenie chorych. Telefoniczne konsultacje dotyczą lekarzy rodzinnych, czyli medyków Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Jak podkreśla w rozmowie z "Faktem" Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, lekarze będą mogli udzielić takiej porady tylko tym pacjentom, których znają. Porada może dotyczyć np. zmiany dawkowania leków.

W małych miejscowościach, gdzie jest jeden lekarz, może to być problem. Trudno, by odrywał się od badania w gabinecie, by w tym czasie rozmawiać z innym pacjentem przez telefon. Zdaniem Michała Sutkowskiego należałoby zmienić umowy z NFZ i dokładnie wyznaczyć przez jaki czas każdego dnia lekarz ma takich konsultacji udzielać.

Kolejne zmiany dla pacjentów wejdą w życie od stycznia. Po pierwsze - znikną papierowe recepty. To oznacza, że zamiast druczku pacjent otrzyma SMS albo e-mail z 4-cyfrowym kodem. Trzeba podać go w aptece, wraz z numerem PESEL, a aptekarz będzie mógł zobaczyć, co przepisał lekarz. Tym, którzy nie mają telefonu komórkowego, lekarz napisze kod na kartce, z którą trzeba będzie pójść do apteki. E-recepta będzie ważna aż rok, a każdy przepisany na nią lek będzie można wykupić w innej aptece. W przypadku osób powyżej 75 roku życia, na takiej recepcie będzie można przepisać także darmowe leki.

Ostatnia zmiana dotyczy skierowania na badania. Jak podaje "Fakt", lekarz POZ ma zacząć opiekować się pacjentami przewlekle chorymi. Dotyczyć to będzie osób z chorobami tarczycy, układu krążenia i cukrzycy. Lekarz POZ dostanie więcej pieniędzy, jeśli przynajmniej raz na trzy miesiące przyjmie takiego pacjenta na konsultację i nie odeśle go do specjalisty. W ten sposób NFZ chce zmobilizować lekarzy do tego, by częściej kierowali pacjentów na badania.