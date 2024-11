Prezes EOT Amr El Khady przyznał, że kwestia wjazdu do Egiptu na dowód osobisty jest otwarta. - Takie rozwiązanie wprowadziliśmy już dla innych nacji, to tylko kwestia logistyki. Potrzebujemy czytnika, który będzie odczytywał polskie litery na dowodach osobistych. Wierzę, że uda się tę kwestię szybko rozwiązać - stwierdził podczas targów turystycznych ITTF Warsaw El Khady, cytowany przez "Rzeczpospolitą".

Polscy touroperatorzy zauważyli, że taki ruch mógłby rozszerzyć grupę docelową osób wyjeżdżających do Egiptu. - Niestety takie decyzje zapadają poza nami, my, touroperatorzy, możemy jedynie wywierać presję na decydentów, taka jest w tym nasza rola. Liczymy, że ktoś się tym wreszcie skutecznie zajmie, bo do tej pory dostawaliśmy same obietnice, z których nic nie wynikało - powiedział cytowany przez "Rz" dyrektor biura podróży ETI Grzegorz Karolewski.