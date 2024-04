Ekonomista porównał cenówki w Biedronce. "Nie nadążają"

Z wyliczeń wynika, że cena produktu, która po obniżeniu VAT-u na żywność, wynosiła 1,90 zł, może wzrosnąć do 2 zł. W przypadku droższych produktów wzrost cen, po dodaniu 5-proc. stawki VAT jest zauważalny bardziej. Przykładowo cena produktu z 11,43 zł może wzrosnąć do 12 zł, a z 19,05 zł do 20 zł.