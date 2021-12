Eksport zabawek mocnym atutem Polski. Jesteśmy w światowej czołówce

Nie tylko klasyczne zabawki

PIE wskazuje, że oprócz zabawek klasycznych, Polska jest też ważnym eksporterem konsol i sprzętu do gier. W 2020 r. byliśmy trzecim po Chinach i Japonii największym światowym eksporterem takich produktów (7-proc. udział). Wartość polskiego eksportu konsol i sprzętu do gier w 2020 r. wyniosła blisko 1,4 mld euro, co oznaczało wzrost o 22 proc. w porównaniu do 2019 r.