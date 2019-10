WP Finanse Poczta WP Pilot Program TV Menu Promocje

Elegancka spinka do krawata - jak wybrać? Ciekawym uzupełnieniem eleganckiej stylizacji męskiej jest spinka do krawata. W jakich sytuacjach można ją zakładać i jaki rodzaj spinki powinno się wybrać na różne okazje? Spinka do krawata jako jeden z dodatków do męskiego stroju Kobiety mogą uzupełniać swoje stylizacje biżuterią, w prosty sposób przekształcając sukienkę biznesową w wieczorową. Mężczyźni również mogą zastosować podobne tricki z pomocą jednego lub kilku elementów. Bazą do męskiego stroju oficjalnego jest garnitur, biała koszula i skórzane buty. Mile widziane są również wszelkiego rodzaju dodatki jak poszetka, kwiat w butonierce, spinka do krawata. Na szczególną uwagę zasługuje ten ostatni dodatek, który coraz częściej pojawia się w męskich stylizacjach. Pierwotnie spinki do krawata nosili żołnierze w mundurach wyjściowych oraz mężczyźni z wyższej klasy społecznej. Były alternatywą dla niszczącej materiał krawata broszki. Od tamtej pory stanowią symbol tradycyjnej elegancji. Spinki do krawatów na Allani.pl są dostępne nie tylko w klasycznej formie, ale również w oryginalnych kształtach, wzorach i kolorach. Funkcja spinki do krawata Spinki do krawata pełnią dwie funkcje: praktyczną i estetyczną. W pierwotnym założeniu ich głównym zadaniem było przytrzymywanie krawatów w taki sposób, by nie przesuwały się, a także nie zwisały bezwładnie podczas posiłku lub schylania się. Spinki do krawata, dostępne również w formie klipsów, gwarantują, że krawat będzie na swoim miejscu przez cały dzień. To dodatek, który pomaga uniknąć zabrudzeń lub niefortunnego przesunięcia się krawata na przykład przy silnym wietrze. Taki dodatek pomaga także w wyrażaniu własnego stylu. Jak nosić spinkę do krawata? Spinkę należy zapinać między trzecim a czwartym guzikiem koszuli (licząc od góry). Umieszczona wyżej nie spełni swojej funkcji, natomiast niżej - przy zapiętej marynarce będzie niewidoczna. Poprawnie przypięta powinna znajdować się mniej więcej w ¾ szerokości krawata. Nie powinna być krótsza ani dłuższa. Element przypina się od prawej strony ciała, czyli ze strony przeciwnej sercu. Nosi się ją w linii poziomej. Wśród uniwersalnych zasad wyróżnia się również taką, że spinka do krawata nie powinna być noszona w towarzystwie kamizelki. Wiele mężczyzn stosuje się do reguły, że ten element ozdobny powinien być dobrany w tej samej gamie kolorystycznej co klamra paska do spodni. Jaką spinkę do krawata wybrać? W ofercie spinek do krawata znajduje się wiele gładkich ozdób, ale również takich, które wyróżniają się ciekawym wzornictwem lub kolorystyką. W przypadku, gdy zakłada się krawat we wzory, należy postawić na gładką spinkę. Jeśli natomiast krawat jest jednolity, wówczas można pozwolić sobie na nutę ekstrawagancji oraz wybrać oryginalne wzornictwo spinki. Tych jest z kolei mnóstwo - można wybierać spośród motywów żeglarskich, np. spinkę-kotwicę, muzycznych (trąbka, gitara, klucz wiolinowy) lub nieco oryginalnych czy nawet zabawnych, w postaci wąsów, okularów, wieloryba bądź karabinu. Męskie stylizacje ze spinką do krawata Krawaty nosi się w stylu formalnym, koktajlowym i biznesowym. Przy pomocy kilku dodatków można odmienić stylizację na bankiet, ślub, a także na ważne spotkanie z kontrahentem. Podstawą w stylizacji jest bawełniana biała koszula, granatowy garnitur, brązowe skórzane buty i pasek w tym samym kolorze. Uzupełnieniem stylizacji jest jedwabny bordowy krawat o delikatnie połyskującej tekturze. ● Spinka do krawata na ślub Dodatki do stylizacji w postaci spinek do krawata cieszą się rosnącą popularnością wśród panów młodych. W tej kwestii można dobrać spinki zarówno do mankietów, jak i krawata, inspirując się motywem z jednej kolekcji. W ten sposób nadaje się stylizacji spójny i wyrafinowany wygląd. Spinki na ślub i wesele można dobrać również do biżuterii panny młodej - jeśli ta decyduje się na srebrne kolczyki i bransoletkę, warto postawić na spinki w tym samym kolorze. ● Impreza tematyczna Męski strój na przyjęcie wcale nie musi być nudny! Szczególnie gdy do garnituru można włożyć krawat. Rodzinna uroczystość, impreza firmowa, a może bankiet? Do bazy warto dobrać tematyczną spinkę do krawata - na przykład na przyjęcie firmowe przedsiębiorstwa motoryzacyjnego można wybrać spinkę z wizerunkiem samochodu, a na rodzinną 18-nastkę spinkę w modnym kształcie wąsów. Spinki do krawata w różnych kolorach, rozmiarach i wzorach powinny znajdować się w garderobie każdego mężczyzny, który docenia eleganckie i zarazem funkcjonalne dodatki. Idealnie wpisują się one w trend fascynacji tradycyjnym krawiectwem i sztuką klasycznego stylu.