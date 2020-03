Elektrownia Bełchatów z nietypową hodowlą. Zapewni dom rodzinie wędrownych sokołów

Sokoły wędrowne zaadaptowały na własne potrzeby dawne gniazdo gołębi w Elektrowni Bełchatów. Teraz mają otrzymać własny niewielki drewniany domek, w którym znajdzie się podłoga z piasku i podest przypominający mini pas startowy.

Zobacz też: Tłusty Czwartek. Wielki test pączków - Michał Pol gościem specjalnym "Czy to się opłaca?"

Zadania wybudowania nowego gniazda podjęli się ornitolodzy ze Stowarzyszenia na Rzecz Dzikich Zwierząt "Sokół". To właśnie oni wypatrzyli parę wędrownych sokołów.

Nowym domem ptaków będzie drewniana budka zamontowana na dachu jednego z bloków energetycznych. Podłoga w nim będzie z piasku. Będzie wyposażony również w podest o szerokości od 0,5 do 1 m przed wejściem do gniazda.

Jak tłumaczą eksperci, chociaż sokoły nazywa się "wędrownymi", to w rzeczywistości migrują wyłącznie najmłodsze osobniki i to tylko w ciągu pierwszego roku życia. Kiedy już znajdą swoje miejsce na ziemi, to osiedlają się w nim na stałe.