Elektryczne samochody? Polskie miasta chcą w nie inwestować

Elektryczne samochody są rzadko spotykane na polskich drogach, jednak zainteresowanie nimi jest coraz większe. Duże miasta chcą wspierać firmy inwestujące w auta z elektrycznym napędem, by w ten sposób zmniejszać ilość spalin oraz przeciwdziałać powstawaniu smogu. Można spodziewać się, że w najbliższych latach w największych aglomeracjach pojawi się wiele elektrycznych taksówek i innych ekologicznych pojazdów.

Wrocław liderem w liczbie samochodów elektrycznych

Wrocław zaskakuje, jeśli chodzi o liczbę samochodów elektrycznych w całym mieście. Po ulicach stolicy Dolnego Śląska jeżdżą taksówki elektryczne należące do korporacji EcoCar, a także kilkaset samochodów z napędem elektrycznym, należących do miejskiej wypożyczalni Vozilla. Ekologiczne pojazdy mogą poruszać się po bus pasach oraz korzystać ze specjalnie wyznaczonych miejsc parkingowych w centrum miasta.

EcoCar należy do grona najbardziej rozpoznawalnych korporacji taksówkarskich we Wrocławiu. Samochody elektryczne należące do firmy są nowoczesne i komfortowe, a możliwość płatności kartą i zamawiania przejazdu przez aplikację, zachęcają młodych, nowoczesnych klientów do korzystania z usług korporacji. Co więcej, EcoCar współpracuje z lotniskiem we Wrocławiu-Strachowicach, dzięki czemu często realizuje kursy dla turystów z zagranicy i osób wracających z wakacji.

Vozilla jest miejską wypożyczalnią samochodów elektrycznych, która oferuje auta osobowe i dostawcze na minuty. Innowacyjna wypożyczalnia cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców miasta i przyjezdnych. Wynajęcie auta na minuty jest tanie, a poruszanie się nim po Wrocławiu szybsze niż przejazd własnym pojazdem. Auta Vozilla mogą korzystać z bus pasów, gdyż stolica Dolnego Śląska w ten sposób chce wspierać proekologiczne postawy mieszkańców.

Korporacje taksówkarskie modernizują flotę

Korporacje taksówkarskie we Wrocławiu i w innych polskich miastach zapowiadają, że są zainteresowane modernizacją floty samochodowej i wymianą pojazdów na auta elektryczne. Dzięki taxi fleet insurance, ubezpieczenie aut z silnikami elektrycznymi jest niedrogie, a miasta oferują liczne profity dla firm wspierających ekologiczny transport. Ponadto pojawia się coraz więcej stacji ładowania samochodów elektrycznych, co ułatwia przemieszczanie się nimi po całym mieście i jego okolicach bez obaw o rozładowanie akumulatora. Dzięki tym udogodnieniom, być może już za kilka lat po ulicach największych miast w kraju będzie poruszało się nawet kilkanaście tysięcy aut elektrycznych, należących do korporacji taksówkarskich i miejskich wypożyczalni.