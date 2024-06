Elon Musk musiał po sobie posprzątać. Porządki w Kanadzie

Telewizja CTV News Regina podała, że niektóre z odnalezionych fragmentów miały prawie dwa metry długości i ważyły do 50 kg. Profesor Lawler, cytowana przez CTV News, wyjaśniła: "SpaceX ma na orbicie ponad 6 tys. satelitów i twierdzi, że wchodząc w atmosferę spłoną całkowicie. To oznacza 23 takich satelitów dziennie. Jeśli te wejścia w atmosferę będą docierać na ziemie, będą spadać ważące 50 kilogramów kawałki metalu, zabije to wiele osób".