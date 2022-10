Emeryci dostaną 300 euro dodatku. Tak Niemcy wspierają seniorów w dobie podwyżek cen energii

Niemcy odczuwają skutki inflacji

Inflacja w Niemczech wzrosła we wrześniu do 10 procent – poziomu najwyższego od 1951 roku. Konsumenci widzą jednak wzrost cen inaczej. Według sondażu inflacja postrzegana wśród Niemców wynosi 34,2 procent – informował we wtorek portal dziennika "Die Welt".