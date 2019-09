Emeryci mają problem. Nie będzie komu ich leczyć

Zbliża się protest medyków. Nie będzie to jednak wielka, ogólnopolska akcja, polegająca na wyjściu na ulice. Młodzi lekarze będą wypowiadać klauzule "Opt-Out", a to oznacza, że może ich zabraknąć.

Lekarze buntują się przeciw pracy ponad ludzkie siły. I słusznie - lepiej, by leczyli nas lekarze, którzy nie są przemęczeni. Jednak od 1 października zacznie się protest medyków, ci masowo ograniczą swój czas pracy w szpitalach. W ten sposób chcą, by władza wysupłała więcej nakładów na służbę zdrowia. W rozmowie z "Super Expressem" Jan Czarnecki, przewodniczący Porozumienia Rezydentów OZZL ostrzega, że pacjenci mogą mieć utrudniony dostęp do świadczeń lekarskich.

Problem w głównej mierze dotknie seniorów, to emeryci najliczniej odwiedzają placówki medyczne, jednak każdy z nas może odczuć skutki tego protestu na własnej skórze. A Polska ma najmniej lekarzy w Europie, na tysiąc mieszkańców przypada ich zaledwie 2,3. Dla porównania, średnia europejska to 3,9. W Unii Europejskiej jesteśmy ostatni.

- Apeluję do lekarzy, aby redukowali swój czas pracy. Dolnośląska Izba Lekarska zrobiła badania, z których wynika, że jakość szkolenia jest głównym wskaźnikiem tego, że młody lekarz wyjeżdża z Polski, a na drugim miejscu były warunki płacowe. Należy poprawić działanie systemu! Żądamy zwiększenia finansowania całego systemu do 6 procent! - mówi w rozmowie z "SE" Jan Czarnecki.

W rozmowie z dziennikiem strachu nie ukrywają emeryci. Już teraz trudno się dostać do lekarza, a boją się, że od października będzie to niemal niemożliwe. - Nie wyobrażam sobie, co się będzie działo przed gabinetami lekarskimi, kiedy lekarze rezydenci ograniczą swój czas pracy. Będzie gorzej dostać się do lekarza, a kolejki na pewno będą dłuższe - obawia się seniorka Urszula Olędzka. Klauzula "Opt-Out", którą masowo będą wypowiadać lekarze, zakłada pracę w wymiarze przekraczającym 48 godzin tygodniowo. Najczęściej liczba tych godzin jest znacznie przekraczana.