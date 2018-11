Emeryci muszą dopłacać do leczenia. Nie mogą sobie pozwolić na czekanie w kolejce

Rosnące kolejki do lekarzy specjalistów to dla seniorów poważne zagrożenie. Już 34 proc. emerytów leczy się prywatnie.

Jak wynika z badania Fundacji My Pacjenci, średnio 1,5 tys. zł rocznie seniorzy dokładają do leczenia u lekarzy prywatnych.

Zobacz również Tak zarabia się na kolejkach w NFZ. Po naszej publikacji posłanka pisze do ministra

W skali całego społeczeństwaśrednio ponad 80 zł rocznie wydają Polacy na specjalistów poza publiczną opieką zdrowotną – wynika z danych GUS. Jeśli dodać do tego prywatne leczenie stomatologiczne, to kwota urasta do niemal 540 zł.