Emerytury rekordowe i groszowe w Polsce. Niektórzy pracują do 81. roku życia

2 gr – to emerytura za jeden przepracowany dzień. Właśnie taką dostaje kobieta, która otrzymała świadczenie po ukończeniu 60. Roku życia. Na drugim końcu skali jest inna pani, która przez 60 lat pełniła funkcję prezesa przedsiębiorstwa. Dziś otrzymuje 22 tys. zł miesięcznie.

Jak czytamy w dzienniku, ci którzy otrzymują groszowe świadczenia, to margines. Dla nich ważne jest samo pozostanie w systemie, by mieć ubezpieczenie zdrowotne. Nie mają natomiast szans na 13. emeryturę i dodatkowe wypłaty.

Gazeta porównała wysokości świadczeń na podstawie danych ZUS, o które poprosiła. Wnioski są proste: osoby, które dostają rekordowe świadczenia, były aktywne zawodowo przez wiele lat. Dokumentuje to zarówno stać (50, 60 lat) jak i wiek przejścia na emeryturę. Seniorzy o wysokich dochodach przechodzili na garnuszek ZUS sporo po przekroczeniu wieku emerytalnego, od ukończenia 73 lat do nawet 81!

Na drugim biegunie są świadczenia na poziomie kilku groszy. Te emerytury to efekt niskiej odłożonej składki, czyli bardzo krótkich okresów pracy. W skrajnym przypadku to dzień lub kilka dni. To często osoby, które pracowały na umowę zlecenia lub były na stażach. Dane pokazują, że występowały one o świadczenie wkrótce po osiągnięciu wieku emerytalnego, i to zarówno kobiety, jak i mężczyźni. W ich przypadku opóźnianie pobrania świadczenia niewiele by zmieniło.