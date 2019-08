Emerytury w dół, a będzie tylko gorzej

Emerytury są coraz niższe w porównaniu z przeciętną płacą w Polsce. Dzisiejsi 40-latkowie muszą przygotować się na głodowe świadczenia - ZUS nie pozostawia złudzeń. Wpływ ma na to m.in. obniżenie wieku emerytalnego.

Emerytury będą coraz mniej warte, bo spadać będzie ich relacja do średnich zarobków - ostrzega ZUS w najnowszym raporcie, na który powołuje się "Super Express". Osoby dziś będące 40-latkami, gdy za dwie dekady będą wybierały się na emeryturę, będą jeszcze bardziej niż dzisiejsi seniorzy musiały zastanawiać się, co kupić - leki, jedzenie czy opłacić czynsz.

Po obniżeniu wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) już teraz powoduje, że świadczenia są niższe. Kobiety w tym roku przechodzące na emerytury, na rękę dostają średnio 1520 zł miesięcznie. Jednak to jeszcze nie jest sytuacja najgorsza z możliwych. ZUS alarmuje, że jeszcze pięć lat temu przeciętna emerytura sięgała 62 proc. średniej krajowej pensji brutto, by w 2018 r. spaść już do poziomu 56,4 proc.