500+ dla seniora. Jeszcze w tym roku możesz dostać 1500 zł

O 500+ dla osób z niepełnosprawnościami mogą ubiegać się również seniorzy, którzy nie są zdolni do samodzielnej egzystencji lub pobierają zasiłek pielęgnacyjny. Dzięki temu jeszcze w tym roku będą mogli liczyć na 1500 złotych.

Rozpocząć należy od złożenia wniosku do instytucji, która wypłaca emeryturę lub rentę. Dla większości seniorów będzie to więc ZUS , dla niektórych natomiast - KRUS.

Do formularza warto dołączyć orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Ten, kto go nie posiada, a ukończył 75 lat i pobiera zasiłek pielęgnacyjny, też ma szansę na dodatek.