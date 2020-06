Emerytury. W przyszłym roku emeryci mają dostać o ponad 2,1 tys. więcej

W marcu przyszłego roku emeryci zyskają dodatkowe pieniądze w związku z waloryzacją kwotowo-procentowa ich rent i emerytur - przypomina dziennik "Fakt". Oznacza to dodatkowe co najmniej 57 zł na rękę (70 zł brutto).

To jednak nie wszystko. Rząd zapowiedział również wypłatę i 14. emerytury - zapowiada "Fakt". Potwierdził to niedawno na antenie RMF 24 premier Mateusz Morawiecki. Podobnie jak "trzynastka" i to świadczenie będzie wynosiło tyle samo co minimalna emerytura.