Emerytury. ZUS gotowy do wypłat "trzynastek"

– Jeśli tylko pojawi się ustawa o wypłacie trzynastej emerytury, będziemy ją wdrażać – mówi prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Gertruda Uścińska.

Rządzący mają robić wszystko co możliwe, by do wypłaty trzynastej emerytury doszło w kwietniu 2020 r. - informuje "Dziennik Gazeta Prawna". Czasu nie ma dużo, bo po drodze jest jeszcze konieczne uchwalenie ustawy i przygotowania ZUS-u do wypłat.