Emocjom w LOT nie ma końca. Prezes klęka przed pracownicą

- Jako chrześcijanka ja panu bardzo dziękuję, że pan moich ludzi trzyma na deszczu, ale będzie dostęp do toalet - takimi słowami do prezesa Milczarskiego zwróciła się Monika Żelazik, po czym przyklękła przed szefem PLL LOT. Ten jednak nie pozostał jej dłużny i również padł na kolana.

- Trochę to było ironiczne, nawet go ucałowałam w rękę. Pan prezes po dłuższej chwili nie wiedział co ma zrobić, też padł na kolana. W końcu wydał na mnie 50 milionów (chodzi o czartertowanie innych linii lotniczych na czas protestu – red.). To była krótka wymiana zdań. Gdy tylko wstał, powiedział, że to wielka maniupulacja, czyli dokładnie to, co słyszymy od 6 dni - puentuje jedna z liderek strajku.