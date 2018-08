Enema wycofana z obrotu. Lek może być niebezpieczny

Główny Inspektorat Farmaceutyczny zdecydował o wstrzymaniu w obrocie leku Enema. To efekt zgłoszenia się do urzędu producenta. Ten stwierdził, że część partii towaru nie spełnia norm jakościowych.

Enema to lek doodbytniczy. Często stosowany przy przeprowadzaniu lewatywy. Działa przeczyszczająco na jelito grube. Używają go często kobiety ciężarne tuż przed porodem. GIF właśnie wycofał z obrotu kilka jego partii. Te mają daty ważności od października do grudnia 2018 roku.