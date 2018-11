Energia+ zaboli rząd - musi znaleźć blisko 2 mld zł. W innym wypadku Polacy zapłacą od kilkudziesięciu do kilkuset złotych więcej

Gospodarstwa domowe powinny być przygotowane na podwyżki od kilkudziesięciu do kilkuset złotych w ciągu roku - wynika z szacunków Wirtualnej Polski. Z kolei od 600 mln do 1,9 mld zł musi przyszykować rząd na przyszłoroczne rekompensaty podwyżek prądu.

Prąd będzie droższy. I nie ma od tego powrotu. Jedyną niewiadomą jest w tej chwili skala podwyżek. Jeżeli nowe ceny mają się pojawić od początku roku, to Urząd Regulacji Energetyki musi zdecydować o sprawie do połowy grudnia. A to dla wszystkich Polaków oznacza jedno - przez najbliższy miesiąc będą żyć w niepewności.

Rekompensaty z tytułu wzrostu cen energii dostaną wszystkie gospodarstwa domowe - zapowiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski. Mają być niezależne od dochodów. To reakcja na postulat firm energetycznych, by ceny prądu podnieść o nawet 30 proc. W zależności od wariantu podwyżek rząd musi się przygotować na dotację w wysokości od 600 mln zł do 1,8 mld zł. Gdyby Ministerstwo Energii nie ratowało cen, statystyczna rodzina musiałaby dopłacić od kilkudziesięciu do kilkuset złotych w ciągu roku.