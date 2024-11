Energooszczędność grzejników elektrycznych – jak wybrać oszczędny model? Podpowiadamy!

Materiał sponsorowany przez Leroy Merlin

Najpopularniejsze rodzaje grzejników elektrycznych

Grzejnik elektryczny to alternatywne źródło ciepła, które przydaje się w awaryjnych sytuacjach. Co ma największy wpływ na energooszczędną pracę? Przede wszystkim typ urządzenia. Dlatego sprzęt należy dopasować do indywidualnych potrzeb domowników i ich możliwości finansowych. Które modele warto rozważyć? Oto kilka propozycji. Grzejnik konwektorowy (konwekcyjny) – to najpopularniejszy typ grzejnika elektrycznego. Jest bardzo prosty w obsłudze, ponieważ uruchamia się zaraz po podłączeniu sprzętu do prądu. Zasada działania urządzenia jest prosta. Grzejnik zasysa zimne powietrze, ogrzewa je, a następnie uwalnia poprzez górny otwór. Urządzenie działa szybko, skutecznie i jest lekkie, więc można je z łatwością przestawiać z miejsca na miejsce.

Niestety ten model nie zatrzymuje ciepła, więc po wyjęciu wtyczki z gniazdka szybko się wychładza. Znajduje zastosowanie w małych pomieszczeniach, np. podczas awarii głównego źródła ogrzewania. Jest dość drogi w eksploatacji. Zużywa nawet do 2 kWh energii. Grzejnik olejowy – to mobilny system ogrzewania, który ma podobną zasadę działania do grzejników typu konwekcyjnego. W powyższym modelu poszczególne elementy urządzenia są wypełnione olejem, który podgrzewa się za sprawą elektrycznych komponentów grzewczych. Sprzęt zatrzymuje ciepło przez wiele godzin, a do działania wymaga jedynie podłączenia do prądu.

Grzejnik olejowy sprawdza się przede wszystkim w miejscach, gdzie nie ma centralnego ogrzewania, czyli w garażach, domkach letniskowych, altankach itp. Nie nadaje się jednak do długiego użytkowania. Urządzenie zużywa przeciętnie 1,5 kWh, jest więc najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem spośród wymienionych opcji. Termowentylator – inaczej zwany farelką. To przenośne urządzenie, które składa się z grzejnika i wentylatora wydmuchującego ciepłe powietrze. Charakteryzuje się niewielką mocą w granicach 1500-2500 W, nadaje się więc głównie do ogrzania niewielkich pomieszczeń. W ciągu godziny pobiera średnio 2 kWh energii.

Najważniejsze parametry, na które warto zwrócić uwagę podczas zakupu

Decydując się na zakup grzejnika elektrycznego, warto zwrócić uwagę przede wszystkim na to, aby urządzenie zapewniało wygodne użytkowanie, optymalny komfort cieplny i sprzyjało oszczędzaniu prądu. Jakie parametry są istotne? Moc – powinna być dostosowana przede wszystkim do wielkości docieplanego pomieszczenia. Optymalnym wyborem będzie moc na poziomie ok. 100 W na jeden m2. Warto trzymać się tej zasady, ponieważ sprzęt o zbyt dużej mocy przyczyni się do strat energii i dużych rachunków. Z kolei produkt o zbyt małej mocy będzie bezustannie pracował na najwyższych obrotach.

Liczba okien – to kolejny kluczowy parametr, które determinuje zakup odpowiedniego modelu. Do wyboru są produkty o mocy od ok. 1000 do 3000 W. "Najsłabsze" urządzenia nadadzą się do ogrzania małych wnętrz z niewielką liczbą okien. Te o wartości powyżej 1500 W sprawdzą się w przestronniejszych pomieszczeniach.

Regulacja temperatury i termostat – powyższe opcje zwiększają efektywność sprzętu i pomagają oszczędzać energię. Pozwalają też dostosować moc grzania do bieżących potrzeb.

Kiedy jeszcze może się przydać grzejnik?

​​Grzejnik na prąd bywa niezastąpiony nie tylko podczas przerw w dostawie ciepła. Tego typu urządzenie jest też przydatne w łazience, np. kiedy trzeba docieplić pomieszczenie w trakcie kąpieli lub wysuszyć ręczniki czy pranie. W takiej sytuacji idealnie sprawdzi się grzejnik elektryczny łazienkowy, zwany też suszarką elektryczną.

Urządzenie zazwyczaj ma postać drabinki i składa się z dwóch kolektorów. Niektóre modele można podłączyć do centralnego ogrzewania, jednak służą one głównie do ocieplenia wnętrz podczas chłodniejszych miesięcy. Wariant działający wyłącznie na prąd jest nieco słabszy, jednak wyróżnia się łatwym montażem i można go używać przez cały rok. To przydatne urządzenie, które znajdzie zastosowanie w niejednej sytuacji.

