Konkurent Energylandii otwiera się w tym roku. Znamy datę dzienną

Park rozrywki Hossoland obejmie aż 40 hektarów i będzie podzielony na cztery krainy tematyczne: Miasto Syrenki, bursztynowe królestwo Baltambrya, Kraina Wikingów oraz Dolina Kopalni Smoków. Projekt czerpie inspiracje z legend i opowieści bałtyckich. Za to przedsięwzięcie odpowiada Grupa Hosso, która zarządza również kilkoma centrami handlowymi w regionie.

Park cieszy się strategicznym położeniem w pobliżu popularnych morskich kurortów, co zwiększa jego atrakcyjność wśród turystów odwiedzających polskie wybrzeże. Również mieszkańcy Berlina i okolic stanowią ważną grupę docelową. Anna Olszonowicz z Grupy Hosso podkreśla, że dla tej grupy Hossoland jest dogodniej zlokalizowany niż niemiecki Hansa-Park, co czyni go świetnym miejscem na rodzinny wypad na weekend.