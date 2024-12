Energylandia będzie miała konkurencję. Oto data otwarcia giga parku

Dzięki korzystnemu położeniu w pobliżu popularnych kurortów nadmorskich, park liczy na duże zainteresowanie turystów odwiedzających polskie wybrzeże. Istotną grupą docelową są także mieszkańcy Berlina i okolic, którzy mają bliżej do Hossolandu niż do niemieckiego Hansa-Parku, co może uczynić go doskonałym celem rodzinnych wyjazdów weekendowych, wskazuje Anna Olszonowicz z Grupy Hosso.