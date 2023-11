Estonia: kraj nieskończonych możliwości inwestycyjnych dla polskich przedsiębiorców

Trzeci podatek, którego wartość ustalono to 20 % to podatek od zysków korporacyjnych. Główną cechą systemu podatkowego w Estonii jest brak podatku od zysków firmowych, jeśli zyski nie są wypłacane jako dywidendy lub inne rozkłady zysku. Oznacza to, że zyski pozostawione w firmie są zwolnione z podatku, co umożliwia firmom reinwestowanie kapitału w rozwój biznesu bez natychmiastowego opodatkowania. To znany w Polsce Estoński CIT, ale w wersji oryginalnej, zakładający opodatkowanie wszystkich firm tak samo, bez konieczności ponoszenia wydatków, zatrudniania personelu, etc.