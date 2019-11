Euro w Polsce. Powstał banknot o nominale... 0 euro

Euro zawitało nad Wisłę, ale nie wchodzimy w nowy system monetarny, to jedynie banknot kolekcjonerski o nominale zero euro. Nie oznacza to jednak, że można go mieć za darmo.

Polskie euro. Powstał kolekcjonerski banknot ukazujący Warszawę. Ma nominał 0 euro (Euro Banknote Memory)

Banknot Euro Souvenir pierwszy raz został wyemitowany we Francji w 2015 r. i od tego czasu rozprzestrzenia się na całą Europę. Jak podaje "Fakt", gdy miała miejsce premiera czeskiej wersji banknotu, na możliwość jego zakupu w deszczu czekały setki osób. Kolekcjonerski banknot o nominale 0 euro ukazujący Warszawę będzie sprzedawany za 15 zł.

Euro Souvernir to pamiątkowy banknot, który został wydany już w wielu krajach Europy i ma wartość kolekcjonerską. W polskiej wersji widoczna jest warszawska starówka, a na pierwszym planie - Kolumna Zygmunta oraz Zamek Królewski. W lewym górnym roku widać flagę Unii Europejskiej. Mimo że banknot ma wyłącznie charakter kolekcjonerski, to wyposażono go we wszystkie zabezpieczenia, które posiadają zwykłe euro: hologram, znak wodny, mikrodruk, a także elementy ochronne UV.

Polskie euro zostanie wyemitowane w nakładzie 5 tys. sztuk. Premierę zaplanowano na 24 listopada, podczas IV Warszawskiej Giełdy Kolekcjonerskiej. Wejście na giełdę kosztuje 8 zł (lub 25 zł, gdy ktoś zechce wejść jeszcze przed oficjalnym otwarciem, w godzinach od 8:00 do 9:30). Inwestycja może się zwrócić, bo banknoty cieszą się popularnością, a wydrukowano ich limitowaną liczbę.

