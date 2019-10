Banknoty o nominale 19 zł kosztują krocie. Nawet 400 zł za sztukę

Nowy banknot kolekcjonerskim powstał z okazji 100-lecia Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Numizmat z wizerunkiem Ignacego Jana Paderewskiego w sieci zyskuje na wartości.

Obecnie chętni mogą go wyłącznie odkupić ze sporą przebitką, gdyż nowi właściciele wyceniają go nawet na 400-450 zł.

Numizmat cieszy się dużym powodzeniem i wszystko wskazuje na to, że jego wartość dalej może rosnąć.

Banknotem możemy normalnie zapłacić w sklepie. Jest on kolejnym z serii "Niepodległa". Na banknocie umieszczono datę 25 stycznia 2019 roku – jest to nawiązanie do powstania Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.