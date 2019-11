NBP wypuścił nowe monety. Tymi pięciozłotówkami zapłacimy w sklepie

W obiegu pojawiła się nowa polska moneta – to pięciozłotówka z serii „Odkryj Polskę”. Na jej rewersie znajduje się Kopiec Wyzwolenia oraz fragment koła szybowego kopalni "Julian".

Choć monet i banknotów kolekcjonerskich emitowanych przez Narodowy Bank Polski mają wartość tylko dla osób je zbierających, to nowa pięciozłotówka została przygotowana w standardzie obiegowym. To oznacza, że można ją w oddziałach NBP wymienić właśnie za 5 zł.

Do tego maksymalny nakład nowej monety sięgnie nawet 1 mln 200 tys. sztuk. Jej emisja to upamiętnienie idei stojących za usypaniem Kopca Wyzwolenia w Piekarach Śląskich (to on wraz z charakterystycznym kopalnianym kołem szybowym znalazł się na rewersie pięciozłotówki).