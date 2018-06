Eurojackpot. Polak wygrał 26 mln zł, ale megakumulacja nadal do wzięcia

Kolejne losowanie Eurojackpot nie przyniosło wygranej I stopnia. W piątkowym losowaniu padła jednak najwyższa dotychczasowa polska wygrana w tej grze – ponad 26 mln zł.

Eurojackpotjest jedną z loterii, oferowanych przez Lottoland, spółkę kapitałową z siedzibą w Gibraltarze, której obecnym prezesem jest Nigel Birrell. Do europejskiej loterii Polska dołączyła dopiero w 2017 r. By zagrać o główną pulę trzeba wykupić kupon o wartości 10 zł. Następnie należy wytypować pięć z pięćdziesięciu liczb podstawowych (Eurojackpot) oraz dwie ze specjalnych (Euronumery). Zakres tych ostatnich to od 1 do 10.