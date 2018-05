Wyniki Eurojackpot. Najwyższa wygrana znów nie padła

Do wygrania było 385 mln zł. Nikt nie zgarnął jednak najwyższej wygranej. Były za to cztery wygrane II stopnia, po ponad 2 mln euro każda. Padły w Danii, Niemczech i we Włoszech.

Losowanie odbywa się w każdy piątek w Helsinkach (WP.PL, Fot: Sebastian Ogórek)

Szczęśliwe liczby to 15, 31, 35, 40, 46 + 3 i 8. 30 osób w Polsce trafiło wygraną IV stopnia - po 26 tys. złotych.

Eurojackpot to organizowana w sumie dla 18 państw europejskich (w tym dla Polski) loteria, w której można wygrać do 90 mln euro. Gra polega na odgadnięciu pięciu zwykłych i dwóch specjalnych numerów.

Pomysł na stworzenie Eurojackpota pojawił się w 2006 r., a zrealizowany został w 2012 r., po tym, jak organizatorzy konkursów z Niemiec, Danii, Finlandii, Słowenii, Holandii i Włoch zgodzili się współpracować nad międzynarodowym projektem. Powodem powołania do życia tej marki było wykreowanie konkurencji dla popularnej loterii EuroMillions, gdzie koszt losów jest wyższy, a szansa na wygraną niższa niż w Eurojackpot.

Pula nagród w Eurojackpot jest podzielona na dwanaście kategorii i może osiągnąć wartość od 10 do 90 mln euro, w zależności od tego, czy komuś uda się odgadnąć daną kombinację liczb. Szanse na główną wygraną w Eurojackpot to 1 do 95 344 200.

