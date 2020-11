Europejska płaca minimalna.W jaki sposób wpłynie na rynek pracownika?

Europejska płaca minimalna. Prace w KE trwają

Europejska płaca minimalna to wg KE ma wprowadzić sprawiedliwe wynagradzanie pracowników w UE, które umożliwi godne życie wszystkim jej mieszkańcom niezależnie od miejsca zatrudnienia - tak o projekcie Komisji Europejskiej mówiła jej przewodnicząca Ursula von der Leyen.

Europejska płaca minimalna budzi jednak kontrowersje wśród polskich przedsiębiorców, którzy sprzeciwiają się proponowanemu rozwiązaniu. Brak zgody między Unią Europejską a polskimi przedsiębiorcami co do europejskiej płacy minimalnej dotyczy kwestii m.in. wykorzystania do regulowania płacy minimalnej na poziomie UE instrumentu prawnego, jakim jest dyrektywa, wiążąca państwa członkowskie.