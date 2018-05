Facebook szpieguje nas na potęgę. Kolejny dowód na to, że przegląda wszystkie zdjęcia

Internauci po raz kolejni dzielą się doświadczeniami z inwigilacji, której doświadczają w sieci. Tym razem chodzi o skanowanie przez Facebooka zdjęć, których nigdy nie opublikowaliśmy. Po prostu - ktoś przegląda zawartość naszego telefonu.

"Wczoraj po wykonaniu foto butów, FB na podstawie tych zdjęć dobrało mi reklamę wyświetlając produkt tej samej firmy" – napisał noonamed . Nie byłoby może w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że fotografia butów nie została zamieszczona na Facebooku. Zostało jednak zauważone przez aplikację. W jaki sposób do tego doszło? Otóż przy instalowaniu aplikacji, najczęściej bez czytania, akceptujemy regulamin pozwalająca jej na skanowanie galerii zdjęć w telefonie.

To dzięki tej zgodzie Facebook nie tylko dopasowuje reklamy, ale jeszcze bardzo często sam sugeruje byśmy opublikowali wykonane zdjęcia. Jest jednak możliwość, by zablokować, choć częściowo, to działanie. Wystarczy wyłączyć zgodę na skanowanie galerii w ustawieniach sekcji "Zdjęcia" aplikacji.