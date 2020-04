Fala rozwodów przez kwarantannę? "To może się zacząć już w maju"

Widać to już w Chinach, teraz przygotowują się na to adwokaci w Europie i USA - przez kwarantannę rozstaje się coraz więcej małżeństw. - U nas też jest to nie do uniknięcia. Pewnie zacznie się już w okolicach majówki - słyszymy od prawników, którzy zajmują się rozwodami.

Polscy prawnicy spodziewają się w maju fali rozwodów (Forum, Fot: Daniel Dmitriew / FORUM)