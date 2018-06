Fałszywe sklepy na Allegro. Dwa tysiące osób zostało oszukanych

Wrocławska prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie fałszywych sklepów, które na portalu akcyjnym Allegro oferowały odzież i sprzęt elektroniczny. Oszukanych zostało co najmniej 2 tysiące osób na 1,5 miliona złotych.

Policja radzi dokładniej sprawdzać oferty, które wydają się szczególnie atrakcyjne. Czujność powinny obudzić też np. brak możliwości zakupu za pobraniem oraz długi czas oczekiwania na dostawę: 30 - 40 dni roboczych. - Musimy więc zapłacić z góry za coś, co może do nas przyjechać za prawie dwa miesiące. I nawet jak w międzyczasie zaczniemy podejrzewać, że daliśmy się oszukać, to policja nie przyjmie od nas zgłoszenia dopóki nie minie owe 30 czy 40 dni roboczych od dokonania transakcji - uczula rozmówca "Gazety Wrocławskiej".