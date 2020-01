Fałszywi taksówkarze grasują po Warszawie. "Można zapłacić 300 zł za kilometr"

O fałszywych taksówkarzach, którzy naciągają nieostrożnych, słychać nie od dziś. Jednak redaktor portalu Niebezpiecznik.pl zauważył inną, niepokojącą praktykę. Do oszusta wysłały go osoby, które wcześniej "czatowały" przy prawdziwych taksówkach. Kilometr w fałszywej kosztował 250 złotych.

- Auto było "z kogutem", miało oznaczenia i normalny cennik. Taksówkarz stał obok i pytał ludzi, czy nie potrzebują taksówki - rozpoczyna historię Maj. - Podchodzę i mówię, że chcę jechać. Taksówkarz w tym momencie mówi: "o przepraszam, zapomniałem że zaraz mam inny kurs, pan podejdzie do kolegi!" - pisze dalej.

U drugiego taksówkarza sytuacja się powtórzyła. Ten kierowca zasłonił się tym, że inny czeka na postoju znacznie dłużej, dlatego też odesłał dziennikarza do trzeciego z kolei kierowcy. Jego samochód nie był już jednak oznakowany, co wzbudziło podejrzenia. Marcin Maj zapytał "taksówkarza" o cennik.

- My proszę Pana jeździmy według normalnego cennika - tłumaczył kierowca.

Przy wsiadaniu do samochodu odsłonił cennik, który wcześniej skutecznie zasłaniał plecami. Samo otwarcie drzwi w tej "taksówce" kosztowało 50 złotych. Ale jeszcze lepiej prezentuje się cena za kilometr - 250 złotych.

- Dlaczego do tego gościa skierowali mnie "prawdziwi" taksówkarze? A może nie byli to prawdziwi taksówkarze tylko "naganiacze", którzy ustawili się przy prawdziwych taksówkach? - zastanawia się Maj. Dodaje, że wróci pod Warszawę Zachodnią, aby to sprawdzić.