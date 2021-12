Fatalne wieści dla kierowców. Opozycja chce wprowadzić dodatkowe opłaty

Parlamentarzyści chcą dodatkowych badań dla starszych pojazdów. Dla fanów motoryzacji oznaczać to może dodatkowe, niemałe w dodatku, koszta. Posłowie Koalicji Obywatelskiej wystosowali do Ministerstwa Infrastruktury interpelację z apelem o zaostrzenie badań składu spalin. Ten pomysł pojawia się co jaki czas. Jakie będą skutki jego wprowadzenia?