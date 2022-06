Fatalne wieści na wakacje. Korki nad morze gwarantowane, nowej trasy nie będzie

Trasa Kaszubska, czyli część drogi ekspresowej S6, będzie miała opóźnienie - donosi Radio ZET. Choć ważna nadmorska arteria miała być gotowa jeszcze w czerwcu, to wszystko wskazuje na to, że aktualne najbardziej prawdopodobne terminy otwarcia tej inwestycji to sierpień lub wrzesień - ustaliła rozgłośnia.