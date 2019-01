FAZ o Nord Stream 2: niebezpieczna broń

Niemcy porozumieli się z Rosją ponad głowami swoich wschodnich sąsiadów na ich niekorzyść – stwierdza krytycznie „Frankfurter Allgemeine Zeitung” i domaga się pilnej dyskusji o Nord Stream 2.

„Dwulicowa polityka Niemiec”

Niebezpieczna broń

Konkurencja dla Polski

Ile są warte gwarancje Rosji?

FAZ pisze, że z myślą o zabezpieczeniu Ukrainy rząd w Berlinie dąży do tego, by także po oddaniu do eksploatacji Nord Stream 2, Rosja gwarantowała tranzyt gazu przez ten kraj. Nawet jednak, gdyby Moskwa się do tego zobowiązała, pytanie, ile byłoby to warte w obliczu łamania przez nią porozumień w konflikcie z Ukrainą? „Nawet, gdyby się pominęło aneksję Krymu i wojnę w Donbasie, a skoncentrowało tylko na stosunkach energetycznych, pożądana jest nieufność” – stwierdza autor artykułu. Przypomina, że obecne rosyjsko-ukraińskie porozumienie ws. tranzytu gazu upływa z końcem tego roku. Ale także w nim Gasprom nie spełnia niektórych zobowiązań: zgodnie z wyrokiem sztokholmskiego Trybunału z lutego 2018 powinien zapłacić ukraińskiemu koncernowi Naftogas 6,2 mld dolarów, ale nic nie wskazuje na to, by chciał to zrobić. Do tego dochodzi fakt, że na końcu tego roku gotowy będzie też gazociąg TurkStream, który poprowadzi z południa Rosji przez Morze Czarne do Turcji i także służy pominięciu Ukrainy.