Fintechy – nowy wymiar bankowości

W drugiej połowie 2019 r. Urząd Kontroli Nadzoru Finansowego i Narodowy Bank Polski przeprowadziły ankietę wśród 26 banków komercyjnych. Ich aktywa stanowią ok. 79 proc. łącznej sumy aktywów polskiego sektora bankowego. W ten sposób powstał, opublikowany pod koniec maja dokument – „Innowacje w sektorze banków komercyjnych w Polsce. Raport z badania 2019 r.”. Wynika z niego m. in., że prawie wszystkie banki realizują projekty związane z automatyzacją i cyfryzacją procesów. Wdrożenia technologiczne w polskim sektorze bankowym były obliczone przede wszystkim na zwiększenie efektywności kosztowej procesów. Zbieranie dużych zasobów danych oraz zaawansowane metody analityczne służą bankom głównie do analiz preferencji klientów, udoskonalenia oferty oraz poprawy skuteczności podejmowanych działań marketingowych. Mniejsze znaczenie miały poprawa jakości obsługi klientów (customer experience) (w 16 bankach), zwiększenie przychodów (w 15 bankach) oraz ograniczanie ryzyka (w 15 bankach). Nakłady na rozwój i innowacje ankietowanych banków wzrosły od 2018 r. o 222 mln zł, osiągając 1,682 mld w 2019 r. W 2016 r. na ten cel wydano 1.171 mld zł[i].

Często myli się „fintechy” ze „startupami” i używa tych nazw zamiennie. Jednak, jeśli każdy fintech może być startupem, to już nie wszystkie startupy będą fintechami. FinTech (fintech), czyli połączenie „fin” (ang. financial) oraz „tech” (ang. technologies) to nic innego, jak technologie finansowe (ang. financial technologies), które wykorzystuje się w usługach finansowych. Banki nie mogły pozostać bierne w stosunku do coraz śmielszej ekspansji technologicznej. W wielu przypadkach to właśnie one przekształciły się w akceleratory postępu, stając się supernowoczesnymi fintechami. Trudno wyobrazić sobie, że współczesne usługi finansowe mogłyby być oderwane od informacyjno-informatycznego ekosystemu. Warto przypomnieć, że zaledwie kilkanaście lat temu, klienci rzadko decydowali się nawet na zwykłe bankowe konto internetowe.