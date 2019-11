Firmy z Berlina poszukują pracowników w... Szczecinie. Sprawdziliśmy, czy opłaca się dojeżdżać

Poszukujący pracy mieszkańcy pogranicza coraz częściej mogą znaleźć na polskich portalach niemieckie ogłoszenia. Szczecinian kusi odległy o 150 km Berlin. W ofertach można przebierać: asystentka stomatologa, pracownik biurowy, asystentka w dziale handlowym. Opłaci się dojeżdżać? Sprawdziliśmy.

Zdecydowanie bliżej polskiej granicy znajduje się natomiast miasteczko Bernau. Wystarczy godzina i 20 minut, by dotrzeć tam ze Szczecina. Lokalna firma poszukuje w Polsce przynajmniej kilku asystentów do działu handlowego. Nie wiadomo tylko, co to za firma - bo rekrutację prowadzi zewnętrzna agencja. Zarobki jednak są całkiem niezłe - 2569 euro brutto.

Dojazd do Berlina. Czy to się opłaca?

Jeśli chce się jednak dojeżdżać, trzeba oczywiście doliczyć koszty transportu. Gdy mamy auto i tankujemy w Polsce, to ekonomicznym samochodem możemy ze Szczecina do centrum Berlina dojechać za nieco ponad 60 zł w jedną stronę. Jeśli będziemy dojeżdżać codziennie, pracując 21 dni w miesiącu, to będzie to kosztować ok. 2,5 tys. zł. Więc nawet odliczając te koszty - ciągle bardziej opłaca się dojeżdżać do Berlina niż być pracownikiem biurowym po polskiej stronie.