Fiskus coraz częściej blokuje rachunki Polaków. Ma ku temu ważny powód

"Zabezpieczenia dokonane przez organy KAS dają podstawę do działania kolejnym organom, w tym prokuraturze. Nie pozbawia to jeszcze przestępcy środków z przestępstwa, ale uniemożliwia korzystanie z nich " - tłumaczy serwisowi Zbigniew Stawicki, wiceminister finansów i zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

W opinii prawników skarbówka stosuje takie działania coraz częściej, bo organom podatkowym zależy na zwiększaniu skuteczności kontroli. - Przejawem tego jest zarówno dążenie do szybszego odzyskiwania zaległości podatkowych, jak i częstsze stosowanie zabezpieczeń majątkowych - mówi Adrian Stępień, partner w Zespole Tax Litigation w CRIDO, cytowany przez prawo.pl.

"Należy przy tym pamiętać, że zabezpieczenie majątku podatnika nie tylko chroni interesy Skarbu Państwa, ale też dodatkowo może służyć wstrzymywaniu biegu terminu przedawnienia , co może być dla fiskusa ważnym argumentem" - podkreśla ekspert.

Tzw. luka VAT odnotowuje dynamiczny wzrost. W 2021 roku wynosiła zaledwie 2,6 proc., jednak już rok później wzrosła do 7,3 proc. W 2023 roku osiągnęła aż 15,8 proc. Taka sytuacja nie umknęła uwadze urzędów skarbowych. Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że liczba przeprowadzonych kontroli celno-skarbowych w zeszłym roku przekroczyła 9 tys., co stanowi duży wzrost w porównaniu do ponad 4 tys. kontroli zrealizowanych rok wcześniej.