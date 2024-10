Fiskus przepytuje pacjentów. Chce znać szczegóły wizyt u lekarza

W wywiadzie z "Dziennikiem Gazetą Prawną" Aleksandra Powierża tłumaczy, że podstawą prawną wezwań pacjentów jest art. 155 par. 1 ordynacji podatkowej. Mówi on o tym, że organ podatkowy może wezwać do złożenia wyjaśnień, wezwań czy przedłożenia dokumentów "jeżeli jest to niezbędne dla wyjaśnienia stanu faktycznego lub rozstrzygnięcia sprawy".