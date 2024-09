Fiskus sprzedaje samochody. Oto jakie perełki można licytować

Najnowsze licytacje samochodów z urzędów skarbowych

Jednym z najnowszych ogłoszeń na stronie internetowej Urzędu Skarbowego w Białymstoku jest AIXAM Crossline S8 z 2011 roku. Samochód można oglądać 13 września 2024 roku od godz. 8:00 do 9:00 w Bielsku Podlaskim przy ul. Kopernika 7. Cena wywołania pojazdu to 15 tys. zł, a wartość szacunkowa pojazdu wynosi 20 tys. zł. Warunkiem udziału w licytacji jest wpłata wadium w wysokości 2 tys. zł. Wadium to zabezpieczenie na wypadek, gdyby zwycięzca przetargu nie chciał ostatecznie nabyć wylicytowanej ruchomości.