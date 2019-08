Flixbus jedzie na Ukrainę. Trzy nowe połączenia

Flixbus we współpracy z ukraińskim operatorem Gunsel uruchamia nowe połączenia z Kijowa do trzech miast: Warszawy, Wrocławia i Pragi.

To pierwsze ogłoszenie nowych linii FlixBusa na Ukrainie po oficjalnym uruchomieniu firmy i otwarciu biura w Kijowie w czerwcu tego roku.

– Nowe linie dodane do naszej siatki połączeń umożliwią pasażerom FlixBusa z Ukrainy dostęp do kilkuset europejskich kierunków podróży dzięki bezpośrednim połączeniom z czterema centrami przesiadkowymi FlixBusa w Warszawie, Krakowie, we Wrocławiu czy w Pradze - powiedział dyrektor zarządzający FlixBusa w Polsce i na Ukrainie Michał Leman.