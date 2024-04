FlixBus uruchamia kolejne długie trasy. Na liście miasto, które pokochali Polacy

– Transport zbiorowy, jest kluczowy, aby sprawić by podróże stały się bardziej zrównoważone. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że podróżowanie autobusem jest aż o 80 proc. mniej emisyjne niż podróże autem. A my idziemy dalej i będziemy redukować emisje jeszcze bardziej. Nasza strategia zakłada, że do 2040 r. pasażerowie będą mogli przemieszczać się zielonymi autobusami bezemisyjnie - podkreślił Leman.