Faustyna znów pracuje. Zabiera się za trzeci tunel

Pierwsze pociągi wyjadą w 2025 roku

"Mniejsza tarcza TBM wybudowała do tej pory dwa tunele jednotorowe: od komory od ul. Długosza pod Al. Włókniarzy do ul. Stolarskiej - o długości 680 m, a także z komory odgałęźnej przy ul. Stolarskiej przez przystanek Łódź Koziny do ul. Skarpowej - o długości ok. 852 m. Maszyna wybuduje jeszcze jedną nitkę o długości 696 m z przystanku Łódź Koziny do komory przy al. Unii Lubelskiej" – podano w komunikacie.