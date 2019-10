Forever 21 ogłosiło bankructwo. Pojechałam sprawdzić, kiedy będą wyprzedaże

Kolejna zagraniczna sieć sklepów z ubraniami ogłasza bankructwo i zamyka sklepy. Tym razem padło na sklepy dla bardziej młodzieżowej klienteli, Forever 21. Jako że to jedna z moich ulubionych sieci, postanowiłam pojechać tam i sprawdzić, jak to wygląda. Czy szykują się ogromne wyprzedaże, jak to zwykle ma miejsce w takich sytuacjach?

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Forever 21 wkrótce zniknie z polskiego rynku. Kiedy możemy spodziewać się wyprzedaży? (WP.PL, Fot: Aleksandra Łukasiewicz)

Tak jak informowaliśmy w poniedziałek, sieć sklepów z modą dla nastolatków Forever 21 dobrowolnie zgłosiła do sądu United States Bankruptcy Court wniosek o ochronę przed wierzycielami w ramach postępowania naprawczego. Firma chce skorzystać z dostępnych procedur w celu przeprowadzenia globalnej restrukturyzacji. Jako jedną z przyczyn kłopotów wymienia się rozwój rynku modowego w kanale e-commerce.

Co to oznacza dla nas? Zamknięcie sklepów w Europie (w tym w Polsce) i Azji. U nas sieć pojawiła się w 2017 r. Ma trzy placówki w Warszawie i po jednej w Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie i Wrocławiu.

Trochę mi szkoda, że Forever 21 zamknie u nas sklepy, bo mimo że może nie mam już 21 lat (wbrew sugestiom niektórych komentujących) to bardzo lubię tę sieć. Z drugiej strony, pomyślałam, może to szansa na super wyprzedażowe okazje, tak jak to miało miejsce w przypadku Cubusa - promocje sięgały 70 proc.

Zobacz też: Spróbowali ostrych parówek. "Wypali Ci przełyk"

Postanowiłam pojechać do jednego ze sklepów i sprawdzić, czy są już jakieś sygnały świadczące o kłopotach sieci.

WP.PL Podziel się

Udałam się do sklepu w centrum handlowych Westfield Arkadia w Warszawie.

WP.PL Podziel się

Z zewnątrz i po przekroczeniu progu nie widać żadnych niepokojących sygnałów. Ot, normalny sklep.

WP.PL Podziel się

Jest trochę wyprzedaży, ale w ramach standardowych "midseason sale". Najnowsza kolekcja jest w normalnych cenach.

WP.PL Podziel się

Na zdjęciu możemy zobaczyć, że dużo rzeczy jest w dalszym ciągu w regularnej cenie.

Postanowiłam zapytać obsługę o informacje o bankructwie i prawdopodobnej dacie zamknięcia sklepu.

- Nic więcej nie wiemy. Trzeba poczekać na oficjalne informacje z centrali - powiedziała mi pracownica sklepu.

Zapytałam, czy w takim razie chociaż wiadomo, kiedy mniej więcej można się spodziewać kolejnych komunikatów. Niestety - nie.

Jedyne, co jest pewne, to to, że wyprzedaże będą i to tylko kwestia czasu. Zatem będę trzymać rękę na pulsie i jak tylko coś się pojawi, wrócę do was z kolejnymi informacjami.