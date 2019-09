Cubus wyprzedaje asortyment. W Warszawie został jeden sklep. Obniżki do 70 proc.

Norweska sieciówka Cubus znika z Polski. W Warszawie został jeden sklep, w którym wieszaki uginają się pod ciężarem przecenionych produktów. Bluzki, swetry, spodnie można kupić już za 30 zł. Pojechałam zobaczyć to na własne oczy.

Na pierwszy rzut oka wszystko wygląda normalnie, ale kiedy wchodzę do środka zauważam rewolucję cenową. Prawie wszystkie produkty są przecenione - o 40, 50, a nawet 70 proc. Cały sklep to jedna wielka wyprzedaż. Jeansy można kupić za 29,70 zł (poprzednia cena to 99 zł), spodnie od piżamy kosztują 19,99 zł, a cena większości bluzek i swetrów to niecałe 30 zł.