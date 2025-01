Fotobudka niezgody w urzędzie miasta. Przedsiębiorcy protestują

W grudniu w międzyrzeckim ratuszu pojawiła się fotobudka, która miała ułatwić mieszkańcom załatwianie formalności. Urzędnicy tłumaczą, że urządzenie pozwala na szybkie wykonanie zdjęć do dokumentów, co jest wygodne dla interesantów. Koszt jednego zdjęcia to 30 zł, a płatności można dokonać kartą, blikiem lub gotówką.