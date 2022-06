Fotopułapka na polu. Rolnik namierzył złodzieja. To bohater popularnego serialu

We wtorek Sąd Rejonowy w Białymstoku zajął się na posiedzeniu wnioskiem o dobrowolne poddanie się karze 5 tys. zł grzywny. Ponieważ jednak na taką karę nie zgodził się pokrzywdzony, sąd zdecydował o konieczności zwrotu akt sprawy prokuraturze, by ta albo uzgodniła inną karę, albo przesłała do sądu akt oskarżenia bez takiego wniosku.