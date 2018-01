Fotoradary ze sztuczną inteligencją mogą się pojawić w 2018 r. Będą rejestrować różne wykroczenia

Urządzenie będzie nie tylko mierzyć prędkość, lecz także rozpozna rodzaj zdarzenia drogowego i pozwoli ustalić przyczyny wypadku. Dzięki dużemu zasięgowi fotoradary mogą być stosowane także na autostradach i drogach szybkiego ruchu.

– W tej chwili w Polsce jest na drogach około 400 fotoradarów, które tylko mierzą prędkość. Planowana rozbudowa systemu wskazuje, że zapotrzebowanie na fotoradary może wynieść 1400 takich urządzeń. My chcemy, żeby były one modułowe, innowacyjne i stanowiły rzetelną podstawę do oceny sytuacji na drodze – podkreśla ekspert z PIAP. Dodaje jednocześnie, że podana liczba fotoradarów to jedynie prognoza, wynikająca z analizy rynku systemów bezpieczeństwa ruchu drogowego wdrażanych w krajach UE, stworzona przez wykonawców Systemu Roadsense+. Przyszłość pokaże, czy Polska wzorem innych krajów będzie zwiększać liczbę fotoradarów.